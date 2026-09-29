В Егорьевске высаживают еще 260 тыс сеянцев ели и сосны

Жители Егорьевска в 2026 году высаживают около 260 тыс. сеянцев на 65 га. С учетом прежних посадок число деревьев достигнет примерно 960 тыс., сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акции по посадке леса проходят в Егорьевске с 2013 года. Они помогают восстанавливать лесные массивы после пожаров 2010 года и урагана «Эдгар». Участников организованно доставляют к местам посадки, где для них работают полевая кухня и музыкальная площадка.

Весной 2016 года жители округа вместе с сотрудниками егорьевского филиала «Мособллеса» высадили почти 8 тыс. сеянцев сосны на 11,7 га Юбилейного участкового лесничества. По словам старшего участкового лесничего Анатолия Пряхина, здесь прижилось 95% деревьев.

«Мы смотрим, какие породы были на территории посадки до вырубки или пожара, и снова сажаем их. Обычно это ель или сосна. К тому же в нашей местности они приживаются лучше», — пояснил Пряхин.

За десять лет сеянцы высотой 20–30 см сформировали густой молодой лес. В дальнейшем его будут прореживать и осветлять. Постоянная участница акций Нина Левина рассказала, что посаженные ею деревья растут в Василенцеве и парке «200 лет Егорьевску». Наталья Метиханян участвует в посадках вместе с сыном.

«Рады, что после нас остается такое наследство — растут деревья, все зеленое и красивое», — рассказала Метиханян.

За время проведения акций егорьевцы высадили более 700 тыс. деревьев на площади свыше 280 га. В 2026 году они высаживают еще около 260 тыс. сеянцев на 65 га.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.