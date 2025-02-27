В Егорьевске вручили юбилейную медаль Победы ветерану Виктору Авдееву

Виктор Михайлович, родился в 1928 году, трудился на Егорьевской обувной фабрике, а с 1948 по 1951 год проходил службу в рядах Красной армии, где принимал участие в борьбе с бандитизмом на территории Литовской Советской Социалистической республики в составе войск Министерства государственной безопасности СССР.



После демобилизации Виктор Михайлович вернулся в Егорьевск и более 35 лет проработал диспетчером. Его общий трудовой стаж составляет 50 лет. Даже выйдя на пенсию, он продолжал трудиться, работая сторожем в гимназии.

Виктор Михайлович — отец двоих сыновей, у него трое внуков и правнук.

За свой вклад в защиту Отечества и многолетний труд он награжден Орденом Отечественной войны II степени и юбилейными медалями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.