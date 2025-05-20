В Егорьевске стартовали работы по комплексному благоустройству дворов

В Егорьевске стартовало комплексное благоустройство дворовых территорий. В этом году в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» запланировано благоустройство десяти дворов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время подрядная организация ООО «БРОННИЦКИЙ ДОРСЕРВИС» уже приступила к работам в 6-м микрорайоне. Специалисты работают во дворах домов № 17, 18, 19 и 21. Ведется планировка территории для создания дополнительных парковочных зон и пешеходных коммуникаций.

Ранее к благоустройству приступили в микрорайоне Заречье. Общий объем работ составляет 19 601 кв. м. Кроме тротуаров, парковок и асфальтированных дорог вблизи домов № 12, 12а, 14, 14а появится новая детская игровая площадка площадью 100 кв. метров с травмобезопасным покрытием и уличным освещением.

Работы идут и на пешеходной зоне вдоль проспекта Ленина — от ул. Антипова до ул. Горького. Частью этого участка является сквер «60 лет Победы» — концепция его благоустройства стала победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.