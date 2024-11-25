В Егорьевске состоялся 21-й патриотический фестиваль «Песни Боевого братства»

В егорьевском Шувойском доме культуры КДЦ «Новый» состоялся 21-й зональный открытый патриотический фестиваль «Песни Боевого братства». Он собрал порядка 40 участников из Егорьевска, Дмитрова, Ногинстка, Луховиц и других городов Подмосковья, сообщила пресс-служба администрации городского округа Егорьевск.

Впервые фестиваль прошел в 2003-м году, когда он проводился под руководством Александра Валерьевича Никитина. На протяжении многих лет участники фестиваля исполняли песни о Великой Отечественной войне, о боях в Афганистане. И вот уже второй год творческие коллективы поют в поддержку наших бойцов, которые защищают интересы России в зоне проведения специальной военной операции.

Перед участниками фестиваля и зрителями выступил руководитель Егорьевского отделения МОО ВООВ «Боевое братство» Сергей Сывороткин. Также самым активным егорьевцам были вручены грамоты главы округа, Совета депутатов за работу и оказание помощи ветеранам боевых действий, участникам СВО, их семьям, за патриотическое воспитание подрастающего поколения. Знак «Ветеран Чеченской войны» вручили Алексею Колодкину и медаль «Участнику гуманитарной помощи» ещё семерым неравнодушным егорьевцам.

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