В Егорьевске состоялись областные пожарно-тактические учения

Пожароопасный сезон в Подмосковье был объявлен в конце марта. Специальными службами предпринимаются необходимые меры для увеличения оперативности реагирования на возникающие угрозы и повышения эффективности борьбы с пожарами. Одним из ежегодных мероприятий являются межведомственные пожарно-тактические учения, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Центральной площадкой в этот раз стал муниципальный округ Егорьевск. Здесь собралось порядка 100 специалистов — СИЛЫ МЧС России, Комитета лесного хозяйства Московской области, «Мособллеса», «Центрлесхоза», «Мособлпожспаса» и других служб. И — 30 единиц наземной и авиационной техники. Для зрителей организовали выставку уникальных образцов гусеничной техники, которая стоит на вооружении крупнейшего в Подмосковье боевого подразделения пожарной охраны — СПСЧ г. Реутова.

Учения проходили в несколько этапов с усложнением задач. Отработали различные сценарии развития возможных чрезвычайных ситуаций, для ликвидации которых привлекаются добровольцы, малые группы реагирования различных организаций, подразделения пожарной охраны Московской области и федеральной противопожарной службы.

Специалисты тушили пожар в «населенном пункте», эвакуировали людей, боролись с возгоранием в лесу и в поле. Применили и беспилотники. Координаты точечного возгорания установила авиаразведка. БПЛА подняли в воздух за секунды, чтобы осуществить точечный сброс 15 кг заряда порошкового тушения. Такой способ может быть применен, чтобы сбить огонь и дать время наземной группе прибыть на место. А вот тушение верхового пожара произвел вертолет Ми-8 Жуковского авиационного центра. За ходом учений наблюдал и глава Егорьевска Дмитрий Викулов.

«Учения проводятся ежегодно для отработки взаимодействия различных служб и ведомств региона и практических навыков группировки сил и средств, привлекаемой для ликвидации ЧС, вызванных природными пожарами», — отметил глава муниципалитета.

Причина возгорания по сценарию традиционно самая распространенная — человеческий фактор. Специалисты призывают население к осторожности в обращении с огнём. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.