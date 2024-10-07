В Егорьевске состоится мероприятие «Отцы и дети» 20 октября

В парке «200 лет Егорьевску» 20 октября пройдет мероприятие «Отцы и дети». На мероприятии будет организована фотовыставка с самыми яркими моментами из жизни пап и их детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга Егорьевск.

Гости смогут окунуться в атмосферу тепла и уюта, рассматривая фотографии, и поделиться своими впечатлениями. Спортивные состязания «Самый сильный папа» станут настоящим испытанием для пап, которые продемонстрируют свою силу и ловкость. Победители получат заслуженные награды, а остальные участники — заряд бодрости и хорошего настроения.

Мастер-класс «Дела гаражные» позволит детям и их родителям научиться делать аппликации «разноцветные машинки», которые теперь будут радовать их дома. Интерактивная программа «Вместе весело играть» позволит детям и взрослым весело провести время вместе. Игры, конкурсы и викторины на семейную тематику помогут создать атмосферу праздника и радости.

Мероприятие «Отцы и дети» пройдет 20 октября с 11:00 до 13:00 на площадке «Корзина» и станет ярким событием в жизни многих семей. Вход свободный (0+).

Адрес парка: Егорьевск, ул. Майора Удачина, 7А.

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