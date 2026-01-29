В Егорьевске с шести утра 27 спецмашин и 90 дворников убирают снег

В Егорьевске 29 января с шести утра началась плановая уборка снега: на улицы вышли 27 единиц спецтехники и более 90 дворников.

В Егорьевске 29 января специалисты службы благоустройства приступили к плановой уборке снега с шести утра. На улицах работают 11 тракторов МТЗ-82, четыре МТЗ-320, пять мини-погрузчиков, два фронтальных погрузчика и пять самосвалов для вывоза снега.

К муниципальным службам присоединились подрядные организации. В ООО «Уют-сервис» весь штат из 12 дворников занимается расчисткой придомовых территорий. Управляющий организации Игорь Куранов сообщил, что в первую очередь очищают входные группы многоквартирных домов, подъезды к подвалам и тротуары.

Всего в уборке задействовано более 90 дворников, включая дополнительный персонал. Техника работает в усиленном режиме для расчистки проездов, парковок и вывоза снега на специализированные площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.