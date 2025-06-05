В Егорьевске реализуется инклюзивная программа «Робосемья»

Инжинириум МГТУ им. Н. Э. Баумана в Егорьевске реализует необычный проект «Робосемья». Он объединяет робототехнику, социализацию и семейные ценности в одном деле, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа.

Проект подразумевает мастер-класс по конструированию, программированию и запуску уникального робота. От занятия к занятию задачи умных машин меняются — ко Дню Победы юные инженеры создали собственный настоящий парад, в планах создать оркестр роботов-музыкантов.

Занятие может занимать до 2-х часов. Чтобы детям было легче, к ним не без интереса присоединяются родители. Иногда в качестве наставников команда инжинириума привлекает старших воспитанников, которые делятся своими знаниями, полученными на регулярных занятиях.

Программа помогает детям с ограниченными возможностями здоровья осваивать робототехнику, программирование и инженерные навыки. Она также предназначена для пенсионеров с внуками и семей с детьми участников специальной военной операции, которые на бесплатной основе могут посетить занятие в Инжинириуме.

«Каждый ребёнок заслуживает любви, заботы и возможности раскрыть свой потенциал. Современные технологии и инклюзивные проекты помогают малышам с особыми потребностями чувствовать себя частью большого и дружного сообщества. Мы создали особенное пространство, где оживают не только роботы, но и семейные связи, открывая для себя увлекательный мир инженерии», — отмечают организаторы.

В Егорьевске программа реализуется совместно с Автономной некоммерческой организацией содействия социокультурной адаптации инвалидов «Геометрия сердец».

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