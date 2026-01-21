В Егорьевске проведут праздничные мероприятия ко Дню российского студенчества

День российского студенчества в Егорьевске отметят 22 и 25 января на площадках Дворца культуры имени Григория Конина и парка «200 лет Егорьевску», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основные мероприятия ко Дню российского студенчества в Егорьевске пройдут 22 января во Дворце культуры имени Григория Конина. Праздник начнется в фойе с живой музыкой и интерактивной площадкой Волонтеров Подмосковья. Официальная часть стартует в 14:00 в зрительном зале, где отличившихся студентов наградят представители округа.

Гостей ждут интерактивные программы, розыгрыши сладких призов и концерт с участием местных творческих коллективов, а также финалистов проектов «Голос» и «Город танцует в парках».

25 января в парке «200 лет Егорьевску» состоится областное мероприятие «Зачетный парк» на сцене «Корзина». С 11:00 будут работать самоварная станция, фотовыставка, тематическая фотозона. Посетители смогут поучаствовать в интерактивной программе, мастер-классе, зарядке, флешмобе и посиделках у очага со студенческими историями. Здесь также наградят активных помощников парковых мероприятий. Вход на все события свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.