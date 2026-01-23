В Егорьевске прошли соревнования по спортивному ориентированию среди школьников

Соревнования по спортивному ориентированию в рамках «Туриады» состоялись 22 января на лыжной базе спортивной школы «Виктория» в Егорьевске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Егорьевске 22 января прошли соревнования по спортивному ориентированию среди команд четырех школ округа. Мероприятие состоялось на лыжной базе спортивной школы «Виктория» и стало частью комплекса «Туриада», направленного на развитие спортивного туризма среди учащихся.

Участники должны были пройти маркированную дистанцию длиной около трех километров, используя карты и компасы, посетить все контрольные пункты и вернуться на старт быстрее соперников. По словам педагога Центра внешкольной работы Николая Ильина, такие соревнования помогают школьникам не только познакомиться с природой, но и развить навыки ориентирования, обращения с картой и компасом, а также улучшить физическую подготовку.

Ранее в центре внешкольной работы прошли соревнования по спортивной стрельбе, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от блокады. Педагоги отмечают, что подобные мероприятия способствуют воспитанию сильного и активного молодого поколения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.