В Егорьевске прошел турнир «Что? Где? Когда?» между командами Коломенской епархии

Турнир «Что? Где? Когда»между благочиниями Коломенской епархии состоялся в Егорьевске в минувшую субботу. Ежегодно его организует 1-е Егорьевское благочиние при поддержке администрации муниципального округа. Игра прошла во Дворце культуры имени Конина, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На этот раз свои знания показали 19 команд из Егорьевска, Коломны, Луховиц, Зарайска, Бронниц и других городов Подмосковья. Их поприветствовала начальник отдела по социальному развитию администрации муниципалитета Наталья Тызина, а также благочинный 1-го Егорьевского благочиннического округа протоиерей Сергий Кожевников.

Председатель отдела по миссионерской работе и делам молодежи Коломенской епархии священник Иоанн Бакушкин выразил благодарность организаторам мероприятия за проведение турнира и дал старт игре. Традиционно турнир «Что? Где? Когда» приурочен ко Дню православной молодежи. По словам священника, такие интеллектуальные соревнования имеют свое духовное значение.

«15 февраля Православная церковь отмечает Сретение Господне. Это праздник встречи человека с Богом. И молодой возраст — это возраст, когда происходит переосмысление жизни — поиск жизненных ориентиров. Важно, чтобы эта встреча молодого человека с Богом произошла. Поэтому к празднику мы проводим ряд молодежных мероприятий, в том числе турнир „Что? Где? Когда?“. 15 числа в Зарайске также проведём ориентирование. Это традиционная игра — мы знакомим ребят с городами Коломенской епархии. Они узнают историю города, православную историю», — рассказал председатель отдела по миссионерской работе и делам молодежи Коломенской епархии, священник Иоанн Бакушкин.

«Вообще наша игра появилась при духовной семинарии и была организована только для студентов. Но со временем она вышла за пределы учебного заведения, стала проводиться в Москве, а потом открылось несколько филиалов интеллектуального клуба „Что? Где? Когда?“, в том числе у нас, в Егорьевске. Интеллектуальное развитие позволяет человеку приобрести необходимый кругозор, необходимые знания для того, чтобы правильно понимать этот мир, правильно относиться к каким-то явлениям и давать им нравственную оценку», прокомментировал член епархиального отдела по работе с молодежью Егорьевского благочиния, иерей Никита Чернышов.

В состав жюри вошли заведующая отделением АНТ Егорьевского Авиационного Технического Колледжа имени В. П. Чкалова Нелли Гальцева, проректор по воспитательной работе Коломенской духовной семинарии иерей Сергий Гребешков, благочинный 1-го Егорьевского благочиннического округа протоиерей Сергий Кожевников, председатель Отдела по миссионерской работе и делам молодёжи Коломенской епархии иерей Иоанн Бакушкин. В промежутке между двумя турами для участников игры была организована чайная пауза. Вопросы в этот раз заставили молодежь серьезно задуматься. Любимые загадки, по традиции, загадывал черный ящик. Участники отмечают, что из года в год на таких турнирах неизменными остаются дружеская обстановка, атмосфера развития и возможность найти новых друзей среди единомышленников.

В завершении мероприятия всем участникам были вручены подарки, памятные дипломы и кубки. В прошлом году 1-е место в Епархиальном, а также межъепархиальном турнире заняла команда 1-го Егорьевского благочиния. В этот раз победителем стали участники из Коломенской духовной семинарии. Они представят Коломенскую епархию на турнире Московской митрополии.

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