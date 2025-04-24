В Егорьевске прошел межмуниципальный патриотический квиз «Салют Победы!»

В Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Егорьевский» прошел Областной интеллектуальный патриотический квиз «Салют Победы», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие участники клуба «Активное долголетие» — 8 команд из разных округов Подмосковья, сообщила пресс-служба администрации городского округа Егорьевск.

Команды продемонстрировали свои знания, логику, мышление. Они разгадывали головоломки, угадывали песни военных лет, решали логические задачи и ребусы, требующие серьезной умственной нагрузки и концентрации. В перерывах между заданиями гости мероприятия знакомились с егорьевцами — героями Великой Отечественной войны. Атмосферу праздника создавали творческие коллективы центра «Егорьевский», которые подготовили вокальные и хореографические номера. В результате квиза победу одержала команда «Мудрость в действии» из Егорьевска.

«Мне очень приятно видеть такое количество увлеченных и активных людей, которые готовы погрузиться в историю нашей страны и почтить память тех, кто сражался за Победу. Квиз „Салют Победы!“ не только развлекает, но и обучает — он напоминает нам о важности сохранения исторической памяти для будущих поколений», — отметила депутат фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Лидия Головушкина.

Сотрудники центра отмечают, что уникальность проекта в том, что задания не требуют глубокого знания истории, они направлены на развитие логики и мышления, что особенно необходимо в старшем возрасте. Проект состоялся в рамках реализации партийных проектов «Единой России» «Историческая память» и «Старшее поколение»

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