В Егорьевске прошел литературный квиз к 200-летию Салтыкова-Щедрина

В Егорьевском историко-художественном музее 24 января прошла интеллектуальная игра, приуроченная ко Дню студента и 200-летию со дня рождения Михаила Салтыкова-Щедрина. Участники квиза вспоминали интересные факты из произведений русской литературы, соревновались в эрудиции и знании творчества известных писателей.

Одним из заданий стало составление слов по теме литературы из фамилии Салтыков-Щедрин. Игра прошла в отделе истории музея и собрала любителей интеллектуальных состязаний.

Ведущим квиза выступил сотрудник музея Василий Сумин, призер и победитель областных чемпионатов по игре «Что? Где? Когда?». Он занимается интеллектуальными играми более 25 лет и активно привлекает молодежь к участию в подобных мероприятиях, в том числе на фестивале «Гуслицкая Выдра», которому в этом году исполнится 10 лет.

«Мне нравятся такие игры, плюс это возможность пообщаться с друзьями из других городов. Например, в эти выходные мы собираемся на 36-часовой марафон по «Что? Где? Когда?» в Пущино», — рассказал Василий Сумин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.