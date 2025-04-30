В Егорьевске прошел фестиваль «Война глазами молодых»

В преддверии юбилея Великой Победы во Дворце культуры им. Г. Конина города Егорьевска прошёл Фестиваль патриотического творчества «Война глазами молодых — память поколений», сообщили в пресс-службе местной администрации.

Его целью стало сохранение народной памяти о защитниках Отечества, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны и тех, кто сегодня защищает рубежи Родины в зоне специальной военной операции.

Первое, что увидели гости мероприятия — выставку, которую подготовил Комитет семей воинов Отечества, егорьевский Совет ветеранов и волонтерские объединения, участвующие в сборе гуманитарных грузов для бойцов специальной военной операции. Здесь представили трофеи, собранные военнослужащими, картины с изображением семей защитников, противодроновые одеяла. Рисунки, посвященные защитникам Родины, представили воспитанники студий учреждений культуры и дополнительного образования. Были организованы мастер-классы по плетению маскировочных сетей и костюмов.

В зрительном зале гостей ждала музыкальная часть фестиваля. Вместе с государственными флагами страны, региона и округа в этот день на сцену вынесли копию Знамени Победы. Благодарность всем защитникам Родины прошлого и настоящего нашла отражение в трогательных творческих номерах: литературно-музыкальных композициях, песнях и танцах. В числе зрителей — ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных сил России, участники специальной военной операции, представители администрации округа, общественных организаций, духовенства, школьники и студенты.

Егорьевцы со всей страной готовятся встретить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. На её фронтах сражались 25 тысяч наших земляков, 12 тысяч из них погибли, более 5 тысяч бойцов пропали без вести. В память о подвигах предков звучали стихи о Великой Отечественной войне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях, посвященных празднованию 9 Мая. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия накануне праздников необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.