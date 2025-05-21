В Егорьевске пройдет молодежный патриотический форум «Vместе»

Специалисты егорьевского молодежного центра «Маяк» пригласили актив округа на III молодежный патриотический форум «VМЕСТЕ». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Это возможность заявить о себе и своей гражданской позиции, познакомиться с интересными людьми, прокачать навыки начальной военной подготовки, самообороны и первой медицинской помощи. Каждый год организаторы и приглашенные гости рассказывают участникам неизвестные факты из истории страны и родного города, проводят для них мастер-классы, интерактивы и флешмобы. Известно, что в этом году молодежь ждет также военно-спортивное многоборье и показательное выступление кинологов.

Важной частью форума становится совместное обсуждение роли молодежи в общественной жизни и сохранении исторического наследия, когда каждый может предложить собственные идеи по развитию патриотического воспитания подрастающего поколения.

Форум пройдет 22 мая на территории спортивно-оздоровительного лагеря «Ракета». На сегодняшний день зарегистрировались порядка 70 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.