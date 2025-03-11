В Егорьевске пройдет благотворительная акция «Мы вместе и рядом»

В этом году волонтерскому движению «Мы вместе» исполняется 5 лет. В 2021 году по инициативе молодежного центра «Маяк» и молодежного совета при главе округа в честь первой годовщины создания движения состоялась акция «Мы вместе и рядом», которая впоследствии стала ежегодной. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С 10 по 25 марта молодежный центр «Маяк» и егорьевские волонтеры приглашают творить добрые дела вместе. Акция предполагает несколько направлений:

С заботой о природе:

организовать субботник, сделать скворечник, покормить бездомных животных.

Помогай старшим:

навестить бабушек и дедушек, помочь им в решении бытовых вопросов.

Открой свое сердце для благотворительности:

принять участие в акции «Добрая покупка», собрать гуманитарную помощь для участников специальной военной операции.

расскажи другим о своем опыте добровольчества:

Провести уроки добра в образовательных организациях округа.

«Какое доброе дело совершишь ты не так важно, главное, чтобы оно было от чистого сердца», — отмечают специалисты егорьевского молодежного центра «Маяк».

Участников акции призывают делиться информацией о добрых поступках в социальных сетях с хэштегом #мывместеирядом2025.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.