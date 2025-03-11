В Егорьевске пройдет благотворительная акция «Мы вместе и рядом»
Фото - © Молодежный центр "Маяк", г. Егорьевск
В этом году волонтерскому движению «Мы вместе» исполняется 5 лет. В 2021 году по инициативе молодежного центра «Маяк» и молодежного совета при главе округа в честь первой годовщины создания движения состоялась акция «Мы вместе и рядом», которая впоследствии стала ежегодной. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
С 10 по 25 марта молодежный центр «Маяк» и егорьевские волонтеры приглашают творить добрые дела вместе. Акция предполагает несколько направлений:
С заботой о природе:
- организовать субботник, сделать скворечник, покормить бездомных животных.
Помогай старшим:
- навестить бабушек и дедушек, помочь им в решении бытовых вопросов.
Открой свое сердце для благотворительности:
- принять участие в акции «Добрая покупка», собрать гуманитарную помощь для участников специальной военной операции.
- расскажи другим о своем опыте добровольчества:
Провести уроки добра в образовательных организациях округа.
«Какое доброе дело совершишь ты не так важно, главное, чтобы оно было от чистого сердца», — отмечают специалисты егорьевского молодежного центра «Маяк».
Участников акции призывают делиться информацией о добрых поступках в социальных сетях с хэштегом #мывместеирядом2025.
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