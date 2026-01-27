В Егорьевске проходят библейские встречи для молодежи при храме Александра Невского

Православный молодежный клуб «Очаг» при храме Александра Невского в Егорьевске в январе 2026 года начал серию неформальных библейских встреч «Вокруг слова», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В январе 2026 года православный молодежный клуб «Очаг» при храме Александра Невского в Егорьевске запустил цикл встреч «Вокруг слова». Участники собираются каждую субботу в неформальной обстановке вместе со священником, чтобы обсудить Священное Писание и его значение в современной жизни. Организаторами выступили активные прихожане.

На встречах особое внимание уделяют жизненным ситуациям, с которыми сталкиваются молодые люди: поиску смысла, сомнениям, сложным выборам. Участники обсуждают, как применять библейскую мудрость в повседневности, делятся личным опытом и задают вопросы. Для создания доверительной атмосферы организовано чаепитие.

24 января темой обсуждения стали заповеди и понятие свободы. Присутствующие рассматривали библейские стихи и цитаты святых отцов, обсуждали, что значит свобода для христианина. По словам Лианы Морозовой, представителя клуба, встречи помогают участникам по-новому взглянуть на Священное Писание и находить поддержку.

Клуб «Очаг» планирует расширять формат и создавать подобные кружки при других приходах. Следующая встреча состоится 31 января в 19:00 в церковном доме храма Александра Невского. Вход возможен по предварительной записи. Мероприятие предназначено для лиц старше 18 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.