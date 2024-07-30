В Егорьевске проходит масштабный семейный фестиваль-пикник «Добродень»

На территории Молодежного центра «Маяк» в Егорьевске проходит масштабный фестиваль «Добродень». Об этом сообщила пресс-служба адмнистрации городского округа.

Фестиваль представляет собой пикник для всей семьи с большим количеством тематических площадок, развлечений, фуд-кортами, творческими мастерскими и концертной программой — по-настоящему добрый праздник, на котором интересно всем. Его по инициативе Молодежного совета при главе организуют в городе уже 8-й год подряд.

Заместитель главы администрации городского округа Егорьевск Наталья Леликова поприветствовала участников и пожелала отлично провести выходной всей семьей.

Гостей Добродня ждали более 30 различных активностей для всех возрастов. Свои площадки подготовили как традиционные участники, такие как творческая студия «Арт Ранчо», гуманитарный центр «Покров», волонтеры Молодежного центра «Маяк», скауты дружины «Белый собор» и другие, так и новые мастера и организации — егорьевские художники представили свои работы на выставках, рукодельницы получили возможность организовать небольшие торговые площадки. Добродень стал возможностью продемонстрировать своё дело всему городу, ведь егорьевцы давно знают и любят этот фестиваль.

В числе площадок были также меняльники, психологические игры, мастер-классы по робототехнике, гуслицкой росписи, спортивные игры, турниры и эстафеты, а также беспроигрышная лотерея, принять участие в которой можно было, выполняя простые задания на площадках.

Скоро финалистов фотоконкурса семейных портретов ждёт награждение. А финал фестиваля состоится в 18:00 — по традиции участники Добродня запустят самолётики добра с тёплыми пожеланиями друг другу.

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