В Егорьевске продолжается реконструкция сквера «60-лет Победы». На объекте работают 15 рабочих и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба администрации округа.

Уже на 70-75% завершена укладка кабельных трасс. На 80% уложены бордюры. В данный момент подрядчик завершает бетонирование детской площадки и планирует приступить к ее асфальтированию с последующей установкой малых архитектурных форм. По словам заместителя гендиректора ООО «Альппрофит» Александра Иванова, они, как и системы освещения и фонтанное оборудование, уже изготовлены и ждут отправки.

Плюсовой температуры ждут и для бетонирования основания сцены. После этого можно будет устанавливать металлические конструкции.

Также началась подготовка трансформаторной подстанции, подрядчик ждет ответа от Мособлэнерго по освещению кабельной трассы, которую тоже предстоит установить в срок до середины февраля.

Ход работ проинспектировал глава муниципального округа Дмитрий Викулов, его заместитель Сергей Евстигнеев и начальник отдела благоустройства администрации округа Никита Рыков.

«Работа идет с 8 часов утра до 20 часов вечера. Важно, что ночные работы не ведутся, чтобы не беспокоить жителей», — отметил глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

В сквере создадут несколько локаций для проведения городских мероприятий, обустроят зону отдыха, установят детскую и спортивную площадки. В этой точке города также уложат новую брусчатку, разобьют цветочные клумбы и высадят деревья и кустарники.

Масштабные обновления в сквере 60-летия Победы стали возможными благодаря победе в VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.