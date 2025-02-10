В Егорьевске представлен отчет о работе председателя Совета депутатов

Председатель Совета депутатов муниципального округа Егорьевск, заместитель секретаря Егорьевского отделения «Единой России» Михаил Лавров начал свою отчетную кампанию со встречи с клубом «Активное долголетие», который недавно отметил свое 5-летие, передает пресс-служба партии.

Во время встречи депутат рассказал об основных показателях развития округа за прошлый год, своей депутатской деятельности и реализованных наказах жителей.

«В 2024 году выполнен текущий ремонт 14 дорог и капитальный ремонт 9 дорог общего пользовании местного значения. В рамках проекта „Чистая вода“ установлено 5 станций очистки воды на водозаборных узлах. В 2024 году установлены 2 детские площадки по программе губернатора, а также заменены на новые 8 устаревших площадок. Выполнено комплексное благоустройство 13 дворовых территорий», — рассказал Лавров.

Он отметил, что также в прошлом году начаты масштабные работы по капитальному ремонту здания начальных классов Георгиевской гимназии, детского сада № 9.

«Начали работы по благоустройству севера „60 лет Победы“, реконструкции стадиона „Мещера“. Также ведется строительство фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях Колычево и Поповская, селе Лелечи. Все работы будут завершены в 2025 году. Кроме этого, в 2024 году завершено строительство перехода из школы в спортивный зал в селе Раменки, выполнен ремонт дорог в деревнях Алешино и Дмитровка, отремонтирована дорога к центру „Чайка“, обновлено асфальтовое покрытие в детском саду деревни Михали, построена спортивная площадка в школе № 14», — сказал Михаил Лавров.

По его словам, оказание гуманитарной помощи участникам специальной военной операции и их семьям остается одним из ключевых направлений в работе.

«В рамках акции „Единой России“ „Тепло для героя“ на площадке „Активного долголетия“ организован пункт сбора теплых вещей, пряжи и подарков для наших защитников. Участники клуба регулярно вяжут здесь теплые вещи для бойцов, выполняющих свой воинский долг в зоне специальной военной операции», — отметил Михаил Лавров.

Также на встрече обсудили подготовку к главному событию года —празднованию 80-й годовщины Великой Победы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.