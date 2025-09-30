В Егорьевске по наказам жителей отремонтировали 24 участка дорог

По Народной программе «Единой России» завершен ремонт 13 км дорог из почти 16 запланированных. Всего на ремонт 26 участков дорожного покрытия в округе из бюджетов всех уровней выделено 247 млн рублей, передает пресс-служба партии.

«В основе программы ремонтных работ — наказы и обращения жителей. По 24 объектам с общей протяженностью 13 км работы уже завершены. Значительная часть средств в этом году выделена именно на капитальный ремонт с асфальтированием дорог с переходным типом покрытия», — сообщил руководитель фракции «Единой России» в местном Совете, муниципальный координатор партпроекта «Безопасные дороги» Павел Фокин.

В частности, за этот год приведено в порядок дорожное покрытие на нескольких улицах в Егорьевске, в ряде сельских населенных пунктов, в том числе подъездная дорога к СНТ «Автомобилист».

Накануне в Егорьевске завершили капитальный ремонт дороги по улице Зинаиды Самсоновой.

Отметим, по Народной программе «Единой России» в план ремонта на 2026 год в округе предварительно включено 19 дорог местного значения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.

«Новые микрорайоны, которые у нас и в Люберцах, и в Ленинском округе, и в Химках, и в Красногорске, в Мытищах, также должны быть оцифрованы в части алгоритма уборки дорог», — сказал Воробьев.