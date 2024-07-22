В Егорьевске планируют благоустроить сквер «60 лет Победы» и пешеходную зону
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Сквер «60 лет Победы» в округе Егорьевск планируют благоустроить в следующем году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.
Работы осуществляются в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств Федерального бюджета, бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Егорьевск.
«Объявлен конкурс в электронной форме на благоустройство сквера „60 лет Победы“ и пешеходной зоны вдоль проспекта Ленина в городском округе Егорьевск», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.
В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Благоустройство сквера „60 лет Победы“ и пешеходной зоны вдоль проспекта Ленина».
В ходе выполнения работ в 2025 году планируется установить покрытия, озеленение, малые архитектурные формы, наружное освещение, видеонаблюдение, систему оповещения, произвести устройство фонтана.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.
«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.