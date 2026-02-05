В Егорьевске пенсионеры получат бесплатные билеты на спектакль «Бабий бунт»

Фото - © ДК им. Г. Конина, г. Егорьевск

В Егорьевске представители старшего поколения могут бесплатно получить билеты на спектакль «Бабий бунт», который пройдет 7 февраля во Дворце культуры имени Г. Конина, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Егорьевске продолжается программа поддержки старшего поколения. Жители города, женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет, могут бесплатно получить билеты на спектакль «Бабий бунт» при предъявлении социальной карты жителя Московской области.

Раздача пригласительных стартовала 4 февраля и продлится до 7 февраля. Билеты можно получить с 14:00 до 17:00 в фойе Дворца культуры имени Г. Конина. Сам спектакль состоится 7 февраля в 19:00.

«Бабий бунт» — музыкальная комедия в двух действиях композитора Евгения Птичкина. По сюжету, жительницы казачьего хутора устраивают бунт против мужей и женихов, чтобы изменить устоявшийся порядок жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.