В Егорьевске отметили День медработника

В городском округе Егорьевск поздравили медработников. В Егорьевске в сфере медицины работает более 1,2 тыс. человек. Многие из них стали гостями праздника, посвященного Дню медицинского работника во Дворце культуры имени Конина, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Всех причастных к медицине с профессиональным праздником поздравил Глава округа Дмитрий Викулов. Он поблагодарил врачей, фельдшеров, медсестер и других работников мед учреждений за добросовестный труд и заботу о здоровье жителей.

Дмитрий Викулов отметил почетными грамотами 18 Егорьевских медиков. Еще 20 сотрудников сферы здравоохранения округа были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами совета депутатов округа и министерства здравоохранения региона.

Свои поздравления адресовал медикам председатель Совета депутатов округа Михаил Лавров. Он отметил, что руководство города и Егорьевской больницы многое делает для модернизации мед учреждений и повышения качества мед помощи, которую получает население. Но еще важнее профессионализм и отзывчивость медиков.

Главный врач Егорьевской больницы Николай Гонтюрев напомнил, что за последний год в округе удалось успешно завершить капитальный ремонт поликлиники №3, открыть первый в области модульный ФАП в д. Рахманово, отремонтировать многие мед учреждения и оснастить их новым оборудованием.

Для привлечения новых кадров продолжают действовать программы предоставления жилья медикам, социальной ипотеки, выделения земельных участков и дополнительных денежных выплат и социальных льгот.

На базе гимназии №10 был открыт медицинские классы и в этом году ожидается первый 25 ребят, которые занимались по программам, подготовленным в сотрудничестве с преподавателями Государственного медицинского университета им. Пирогова.

Отдельных слов благодарности и праздничных букетов удостоились ветераны медицины.

Атмосферу праздничного вечера дополнили выступления коллективов Дворца культуры им. Конина и других учреждений культуры округа.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи – выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», – сообщил глава региона.