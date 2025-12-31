В Егорьевске открыты две лыжные трассы

В Егорьевске создают условия для любителей лыжных прогулок. В городе созданы 2 лыжные трассы, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Покататься можно на зоне отдыха «Любляна» — это прекрасное место для семейного отдыха. Разнообразные дистанции и ухоженные лыжни ждут как новичков, так и опытных спортсменов. Здесь можно с пользой провести время на свежем воздухе.

Также готова лыжная база спортивной школы «Виктория» (ул. 1 Мая, 74). Эта трасса для тех, кто ценит комфорт и регулярные тренировки! Здесь подготовлены профессиональные трассы протяженностью 1, 2, 3 и 5 км. Важное преимущество: трассы оборудованы освещением, что позволяет безопасно кататься даже в вечернее время. Также есть помещение для переодевания, оно заработает со 2-го января и будет доступно во время работы трассы до окончания зимнего сезона.

Режим работы самой трассы на ул. 1 Мая, 74:

ежедневно с 09:00 до 21:00, без выходных.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.