В Егорьевске открыли зимний сезон и зажгли праздничные елки 1 декабря

В Егорьевске 1 декабря дали старт зимнему сезону в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье». В этот день в парках города зажгли праздничную иллюминацию на новогодних елках, прошли театрализованные представления и интерактивные программы для детей и взрослых. Открыл сезон в парке «200 лет Егорьевску» глава муниципального округа Дмитрий Викулов.

В этом году украшения на главной елке расписаны гуслицкой росписью, что вызвало большой интерес у жителей. В парке также открылась резиденция Деда Мороза, где дети могут встретиться с волшебником, принять участие в мастер-классах и отправить письма с пожеланиями.

Особой популярностью пользуется каток с искусственным льдом площадью 1450 кв. м, который работает без выходных. Прокат коньков и инвентаря бесплатный под залог, а для детей до 10 лет требуется сопровождение взрослых. Также в парке есть теплая раздевалка и праздничное оформление.

В парке «Пегас» также зажгли елку, открыли резиденцию Деда Мороза и провели конкурс новогодних игрушек. Победителей наградили, а гостей поздравили представители администрации округа. Жители отмечают праздничную атмосферу и ждут снега для зимних развлечений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с наступающими новогодними праздниками детей участников СВО, которые посетили губернаторскую елку.

«Хочется пожелать каждому из здесь присутствующих, чтобы все, что задумали, о чем мечтаете, получилось. Мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы эти самые смелые желания, самые смелые мечты были реализованы. Обнимаем вас и поздравляем с наступающими праздниками! Пусть новогодние каникулы пройдут хорошо!» — высказался Воробьев.