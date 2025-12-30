В Егорьевске открыли новый каток

Зима в Егорьевске, наконец, уверенно вступила в свои права, и местные жители вместе с теплой одеждой достают инвентарь для зимних видов спорта. Городские службы и учреждения такому рвению способствуют и открывают новые площадки для сезонных развлечений. Так, в парке культуры и отдыха «Пегас» 29 декабря залили каток, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Ранее, из-за теплой погоды, егорьевцы могли покататься на коньках только в парке «200 лет Егорьевску» — здесь оборудован каток с искусственным льдом, который готов принять любителей активного досуга даже в плюсовую температуру. Теперь жителей и гостей города ждет еще и естественный лед по адресу: ул. Советская, 36. Локация будет открыта для всех желающих каждый день с 10:00 до 21:00. А с 30-го декабря с 17:00 до 20:00 на катке будут показывать советские мультфильмы и заработает теплый очаг.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.



«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.