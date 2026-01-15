В Егорьевске откроют четыре площадки для крещенских купаний в январе

В ночь с 18 на 19 января в Егорьевске организуют четыре официальные площадки для крещенских омовений, где будут обеспечены безопасность и комфорт жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Егорьевске к празднику Крещения Господня подготовят четыре официальные площадки для купаний: на Княжеском пруду в городе, у Троицкого храма в деревне Низкое, у церкви «Введения во храм Пресвятой Богородицы» в деревне Рыжево и в деревне Сазоново.

На центральной площадке Княжеского пруда будут работать пункты обогрева, а также точка с горячим чаем и выпечкой. На всех площадках дежурят спасатели, медики, сотрудники полиции и члены народной дружины. Для удобства жителей организуют дополнительные автобусные рейсы.

Медики предупреждают, что в Подмосковье ожидаются морозы до -25 градусов. Врачи советуют одеваться многослойно, использовать термобелье, теплую одежду, ветрозащитный верхний слой, шапку, шарф, варежки и обувь на толстой подошве. Перед выходом рекомендуется плотно поесть, но не употреблять алкоголь. На улице важно двигаться спокойно, дышать через нос или шарф, регулярно заходить в теплое помещение и внимательно следить за детьми и пожилыми людьми.

Заведующий поликлиникой №1 Егорьевской больницы Павел Малый отметил, что крещенские купания — это экстремальная нагрузка для организма. Он посоветовал отказаться от купания тем, кто не занимается закаливанием, и напомнил, что нельзя употреблять алкоголь перед процедурой, а время пребывания в воде следует сократить до нескольких секунд и заранее подготовить сухую теплую одежду.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.



Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.