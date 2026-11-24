сегодня в 18:09

Участники 19 коллективов программы губернатора Московской области «Активное долголетие» выступили 24 ноября в финале областного конкурса «Серебряная марка 2026» в Егорьевске, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Жюри конкурса «Серебряная марка 2026» выбрало лучшие вокальные и хореографические коллективы, творческие мастерские и клуб «Активное долголетие». Серебряным волонтерам вручили специальные награды.

Участников приветствовали председатель совета депутатов Егорьевска Михаил Трофимович Лавров, заместитель главы муниципалитета Наталья Александровна Леликова и Лидия Владимировна Головушкина — директор комплексного центра, помощник уполномоченного по правам человека в Московской области в Егорьевске.

Для гостей выступил автор-исполнитель Макс Лидов — победитель ежегодной премии народного доверия «Марка №1 в России», лауреат международных и Всероссийских конкурсов.

В вокальной номинации первое место занял ансамбль «Русская душа» из Долгопрудного, представлявший центр «Мытищинский». Второе место получил самодеятельный ансамбль клуба «Светлица» центра «Домодедовский», третье — коллектив «С песней по жизни» центра «Ступинский».

Среди хореографических коллективов победил ансамбль «Гуслица» центра «Орехово-Зуевский». Второе место занял коллектив «Ритмы Жизни» центра «Луховицкий», третье — «Танцы Плюс» центра «Шатурский».

Лучшей творческой мастерской стала «Кудесница» центра «Егорьевский». На втором месте — «Витражи» центра «Люберецкий», на третьем — любительское объединение декоративно-прикладного творчества «На досуге для души» из Талдома. Лучшим клубом «Активное долголетие» признали центр «Балашихинский».

За волонтерскую работу наградили Елену Тихоновну Блохину из центра «Балашихинский», Татьяну Михайловну Килину из центра «Ступинский» в Кашире, Александра Викторовича из центра «Егорьевский», Светлану Николаевну Королеву из центра «Талдомский» и Марину Николаевну Лукину из центра «Люберецкий».

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.