В Егорьевске очистили от мусора 2 га в лесном массиве Жукова гора

Экологическая акция состоялась в рамках регионального партийного проекта «Единой России» «Чистый лес». Она проходит в Егорьевске уже в третий раз, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участники акции собрали мусор и валежник, а также помогли погрузить в машины спиленные лесничими больные и упавшие деревья.

Как отметил депутат Мособлдумы от «Единой России» Максим Коркин, важность акции заключается не только в наведении порядка и уборке от мусора леса, но и в формировании экологической культуры.

В свою очередь, председатель комиссии по ЖКХ, благоустройству, безопасности и охране окружающей среды местного Совета, депутат «Единой России» Геннадий Савин рассказал, что реализация проекта «Чистый лес» не ограничивается проведением масштабных субботников.

«Совместно с общественными организациям и лесничими ведем регулярный мониторинг состояния лесов вблизи садоводческих товариществ. Выявлено порядка 10 проблемных участков, где осуществляется сброс бытового мусора. В таких местах также организуем локальные субботники и напоминаем СНТ о недопустимости загрязнения лесов», — сообщил Геннадий Савин.

Подобные акции активно проводятся и в других округах Подмосковья. В частности, в Лотошино активисты привели в порядок лесопарк «Дубки», убрав на его территории почти 10 кубометров валежника и мусора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье запускают новый сервис для бизнесменов по установке пунктов приема вторичных ресурсов.

«Мы решили, что тему нужно развивать, поэтому запускаем новую услугу для предпринимателей. На нашем геопортале заработает интерактивная карта, где будет нанесено порядка 3 тыс. локаций под пункты приема вторичных ресурсов», — сказал Воробьев.