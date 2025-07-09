В Егорьевске оборудовали 3 зоны отдыха, где разрешено купаться

До конца этой недели синоптики прогнозируют в Егорьевске рекордные показатели температуры. В пик жары в полуденные часы медики рекомендуют пить больше воды, а также находиться в помещениях, в тени или рядом с водоемами. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В муниципальном округе для купания оборудованы 3 локации. В прошлом году самым популярным пляжем у егорьевцев стала зона отдыха «Любляна». И этим летом посещаемость ее ничуть не сократилась. И дело не только в живописных видах, но и в инфраструктуре для комфортного отдыха, которая была создана за последние несколько лет. Здесь есть раздевалки, туалеты и немало развлечений для взрослых и детей.

Первостепенное значение здесь, как и на двух других рекомендованных специалистами для посещения зонах отдыха, уделяется безопасности. До наступления купального сезона дно водоемов в утвержденных для отдыха местах проверили водолазы, были взяты пробы воды и грунта, здесь также провели противоклещевую обработку, организовали дежурство спасателей. Места для купания детей младшего возраста ограничили специальными буйками. За состоянием пляжей следят сотрудники Егорьевского центра обеспечения деятельности организаций бюджетной сферы. А егорьевцам и гостям города рекомендуют придерживаться правил безопасного отдыха.

«Нежелательно купаться с плохим самочувствием и длительно находиться под палящим солнцем. Также хочу предупредить родителей, которые отдыхают с детьми: ни на секунду не оставляйте малышей без присмотра!» — отметил начальник территориального управления Московской областной противопожарной службы Евгений Клеванов.

Согласно новому закону, принятому Мособлдумой, в этом году детям до 18 лет в Подмосковье запрещается находиться на водоемах без сопровождения взрослых. За несоблюдение новых правил в адрес родителей будет внесено предупреждение или наложен штраф в размере от 100 до 500 рублей.

Вблизи водоемов, которые не входят в список разрешенных мест для купания, установили запрещающие таблички. Эксперты предупреждают: в них не обследуют дно, не берут пробы воды и почвы. А значит, такое купание может стать причиной травмы или заражения различными инфекционными заболеваниями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.