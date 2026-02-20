В Егорьевске ночью расширяют Кирпичную улицу и вывозят снег

Ночная уборка проходит 19 февраля на Кирпичной улице в Егорьевске. С 18:00 до 6:00 три самосвала и погрузчик расширяют проезжую часть и вывозят снег, чтобы днем движение было свободнее.

Работы стартовали в 18:00 19 февраля. На участке задействованы три самосвала и один погрузчик. Техника очищает и расширяет проезжую часть, чтобы снизить затруднения для транспорта в дневные часы.

Бригадой руководит местный житель, предприниматель Владислав Сарвиров. Он отметил, что ночью на дорогах меньше машин и пешеходов, поэтому уборка проходит быстрее и создает минимум неудобств для горожан.

За смену рабочие выполняют от 30 до 40 рейсов и вывозят от 1 до 1,5 тыс. кубометров снега. Вместимость самосвалов составляет 35–40 кубометров, погрузчик оснащен ковшом объемом 4 кубометра. В 8:00 ночную смену сменят дневные рабочие, уборка продолжится до вечера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.