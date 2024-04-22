В Егорьевске наградили лучших сотрудников органов местного самоуправления

День местного самоуправления отмечается в России с 2012 года. Глава округа Дмитрий Викулов поздравил сотрудников администрации городского округа с профессиональным праздником и пожелал всем успехов в работе, ответственного отношения к своему делу и плодотворного взаимодействия с жителями.

Свои поздравления сотрудникам администрации адресовал председатель совета депутатов округа Михаил Лавров. Он отметил большую роль местного самоуправления в решении проблем, с которыми сталкивается население и пожелал всегда проявлять активность в важном деле развития городского округа. Поблагодарил за работу коллектив Егорьевской администрации депутат Московской областной думы и председатель комитета по местному самоуправлению Мособлдумы Владимир Барсуков. Он поделился позитивным опытом взаимодействия со старостами сел и деревень и с руководителями территориальных общественных организаций самоуправления. Лучших сотрудников Егорьевской администрации в этот день, а также ветеранов, наградили благодарностями депутата государственной думы Федерального собрания РФ Н. Ю. Чаплина, губернатора Московской области Андрея Воробьева, министерства территориальной политики Московской области, а также почетными грамотами Главы городского округа Егорьевск и Совета депутатов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе будут наполнять мероприятиями спортивный календарь, крупные мероприятия проводят известные спортсмены.