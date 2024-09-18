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В Егорьевске началась реконструкция сквера «60 лет Победы»

В Егорьевске началась реконструкция главного сквера округа. Концепция его благоустройства признана одной из лучших по итогам VIII Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сейчас рабочие устанавливают ограждение по всему периметру будущей строительной площадки. Специалисты начали демонтаж фонтана. Он преобразится в форму звезды, став одним из самых ярких точек сквера.

Для проведения городских мероприятий в сквере «60 лет Победы» также создадут несколько локаций. Установят и новые детские игровые площадки, зону отдыха и спортивную площадку.

«Много раз видела рендеры проекта. Выглядит впечатляюще — фонтан, детские площадки. Слышала, что там разместят и стенды с информацией об истории города. Будем ждать, когда все сделают, чтобы оценить перемены», — сказала жительница Егорьевска Инна Давыдова.

В этой точке города также уложат новую брусчатку, разобьют цветочные клумбы, высадят деревья и кустарники.

«Подрядчик приступил к работам. Они рассчитаны на 2024-й и 2025-й годы», — отметил начальник отдела благоустройства управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации г. о. Егорьевск Никита Рыков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.