В Егорьевске на КПО «Восток» нашли редкий станок для тиснения

Редкий ручной станок для рельефного тиснения обнаружили на комплексе по переработке отходов «Восток» в городском округе Егорьевск. Благодаря внимательности сотрудников устройство не утилизировали, а передали в музей «Культурный слой», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Необычный экспонат нашли в потоке отходов на сортировочной линии КПО «Восток». Станок выполнен в деревянном корпусе и предназначен для рельефного тиснения — создания выпуклого изображения на бумаге или картоне без использования чернил.

По принципу действия устройство напоминает небольшой типографский пресс. Оно состоит из металлической отдающей и принимающей частей. Такие станки применяли для индивидуализации документов: оттиски ставили на сертификатах, дипломах и свидетельствах, чтобы подчеркнуть их статус и подлинность.

Находка пополнила коллекцию музея «Культурный слой», где уже собрано более 2 тыс. предметов, обнаруженных на сортировочных лентах комплекса. Музей входит в обязательную экскурсионную программу КПО. Ознакомиться с экспозицией можно как при личном посещении, так и в онлайн-формате.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.