В Егорьевске формируют ледник для хранения саженцев сосны

В Егорьевском филиале «Мособллеса» специалисты приступили к формированию ледника для хранения саженцев сосны. Для этого на территории лесопожарной станции с помощью бульдозера сгребают и трамбуют снег, чтобы создать ледник площадью более 2 соток и высотой с двухэтажное здание.

Саженцы поместят в специальные ниши ледника в конце апреля, в начале вегетационного сезона. Сверху их укроют соломой и опилками. Такой способ хранения задерживает преждевременную вегетацию, сохраняет корневую систему и повышает приживаемость растений до 90%.

Заместитель директора филиала Андрей Почечуй отметил, что снежная зима способствует эффективному лесовосстановлению. В этом году планируется высадить около 450 тысяч саженцев сосны на площади 100 гектаров, где ранее проводились санитарные рубки после урагана «Эдгар».

Кроме того, сотрудники филиала готовят технику к пожароопасному сезону. В парке более 20 единиц техники, включая пожарную автоцистерну и трактор, полученные по государственной программе. Вся техника проходит техосмотр и при необходимости ремонтируется.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.