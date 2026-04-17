В единственном в стране музее истории мироздания ускорили интернет

В этом уникальном пространстве неподалеку от Истры собрана экспозиция метеоритов и минералов со всего мира. Теперь гостям музея будет проще делиться впечатлениями в соцсетях и в целом пользоваться цифровыми сервисами как внутри выставочных залов, так и на прилегающей к музею территории.

Это стало возможным благодаря проведенным специалистами оператора работам: инженеры развернули телекоммуникационную инфраструктуру, работающую в широком спектре частотных диапазонов. Как пояснили в компании, решение позволило достичь стабильного приема сигнала и высокой скорости передачи данных внутри здания и снаружи.

Установленное телеком-оборудование использует технологию VoLTE, которая обеспечивает практически моментальное соединение между абонентами и сохраняет четкость передачи звука даже при высокой нагрузке на сеть. Благодаря этому и посетители, и сотрудники музея всегда остаются на связи и могут использовать современные инструменты — например, проводить интерактивные экскурсии, задействуя устройства, подключенные к мобильной сети.

«Цифровая среда меняет формат посещения культурных и научных пространств. Ежегодно музей посещают сотни гостей, которые в процессе осмотра экспозиции активно ищут дополнительную информацию об экспонатах в интернете. Современная сеть позволяет им без задержек пользоваться мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с», — отметил директор московского отделения «МегаФона» Виктор Югай.

Музей истории мироздания основали в Дедовске ученые и популяризаторы науки — выпускники ведущих российских вузов. За время своего существования он прошел путь от полуподвального помещения до полноценного научного центра. В музейной коллекции хранятся уникальные экспонаты, в том числе метеориты с Луны и Марса. Они выставлялись в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, а также использовались при создании экспозиций Музея Мирового океана в Калининграде.