В «Единой России» обозначили приоритетные задачи проекта «Историческая память»

Лучшие региональные практики, представленные на стратегической сессии партпроекта в Центральном исполкоме партии, масштабируют по всей стране. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

В Год 80-летия Победы и Год защитника Отечества по всей стране запланировано более 60 мероприятий, включая более 20 крупных проектов реставрации культурных объектов, сообщил председатель общественного совета партпроекта «Историческая память», председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на расширенном заседании партпроекта в Музее Победы.

По его словам, принципиальное значение имеет вопрос о скорейшем восстановлении объектов культурного наследия, пострадавших от неонацистского киевского режима в Курском и Белгородском приграничьях, а также в четырех вновь вошедших в состав России регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областях.

Неизменными приоритетами являются забота о ветеранах Великой Отечественной войны, включая их индивидуальное социальное сопровождение, патриотическое воспитание молодежи. В этом году под эгидой партпроекта вновь пройдут акции «Звонок ветерану», «Подарок ветерану», «Парад у дома ветерана», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», Всероссийский субботник по благоустройству воинских захоронений, лекционный проект «Победили тогда, победим и сейчас», конкурс музеев образовательных организаций «Знать, чтобы помнить» и другие.

Одним из ключевых событий ко Дню Победы, несомненно, станет Международная акция «Диктант Победы», которая пройдет 25 апреля по всей стране и в ряде зарубежных государств, подчеркнул секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. Он подключился к заседанию общественного совета партпроекта по ВКС из Курской области.

«Подготовка к нему идет полным ходом, и мы ожидаем, что в этом году „Диктант Победы“ станет самым масштабным за все время проведения», — сказал он.

По его мнению, лучшие региональные практики партпроекта, которые представили на стратсессии партпроекта в Центральном исполкоме партии 20 марта, можно масштабировать по всей стране.

«В работе пяти секций приняли участие 130 координаторов и председателей общественных советов проекта из 85 регионов. Состоялись конструктивные дискуссии по ключевым направлениям проекта: увековечивание памяти о наших Героях и их подвигах, сохранение объектов культурного наследия и повышение роли музеев. Обсудили современные форматы работы с детьми и молодежью», — рассказал он.

Федеральный координатор партпроекта, руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин добавил, что «Единая Россия» активно работает с Россотрудничеством и МИДом в части увеличения количества иностранных площадок, которые будут предоставлены в 80 государствах. Зарегистрированы площадки в силовых ведомствах, МЧС, вузах. В новых регионах диктант организуют там, где его еще не писали.

«В прошлом году 1,5 тысячи площадок зарегистрировали в силовых ведомствах. В этом году только МЧС дает около 700 площадок, 671 вуз», — сообщил он.

Состоятся фотовыставки, региональные и межрегиональные автопробеги, акция «Письмо Герою», которую активно поддерживает Почта России. Память Героев увековечат открытием мемориальных досок и муралов, выпуском почтовых марок. Партия продолжит активную работу с Российским военно-историческим обществом по установке стел в Городах трудовой доблести.

Председатель Центрального совета сторонников партии, председатель «Волонтеров Победы» Ольга Занко сообщила, что волонтерский корпус активистов, вовлеченных в мероприятия Года 80-летия Победы, составляет уже более 200 тысяч человек — подготовить их помогает «Единая Россия». Обучение проходит, в том числе, на площадках штабов общественной поддержки партии. Официальные центры подготовки волонтеров созданы уже в 29 странах.

По словам секретаря Московского областного отделения «Единой России», спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, Подмосковье с начала года ведет подготовку ко всем акциям в рамках празднования 80-летия Великой Победы.

«Региональным отделением партии запланирован целый ряд патриотических мероприятий, направленных на то, чтобы празднование 80-летия Великой Победы прошло на достойном уровне. Партийцы традиционно проводят мониторинг памятников, мемориалов и воинских захоронений. В рамках партпроекта „Новая школа“ в память о фронтовиках открывают „Парты Героя“, муралы. Партийцы навещают наших дорогих ветеранов, вручают юбилейные медали в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Среди важнейших мероприятий, по-прежнему, остается проведение Международной акции „Диктант Победы“. В Подмосковье будет открыто порядка 1 тысячи очных площадок, из которых 9 уникальных. Мы ожидаем, что к патриотической акции присоединятся десятки тысяч жителей и гостей региона. Помогать с проведением Диктанта, по традиции, будут волонтеры и добровольцы», — рассказал Брынцалов.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.