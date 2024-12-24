В джунглях Амазонии впервые засняли племя, не контактирующее с цивилизаций

Автоматические фотокамеры зафиксировали в джунглях Амазонки племя массако, которое избегает контактов с цивилизацией. Их численность — около 200–250 человек, сообщает Baza .

Массако сняли камеры сотрудника Национального фонда коренных народов Бразилии (Funai).

Племя сейчас является одним из самых малоизученных в мире. Они живут в джунглях Амазонки на территории штата Рондония в Бразилии. Племя полностью избегает контактов с цивилизацией. Название «массако» им дали сотрудники Funai по одноименной реке, где проживают индейцы. Как они называют себя сами, никто не знает.

Члены племени, чтобы оградить себя от других людей, ставят сети и твердые деревянные шипы на территории. Они занимаются охотой.

Как рассказали в Funai, племя пользуется самодельными луками, длина которых — свыше 3 м. Почему они используют именно такое оружие — неизвестно.

Массако редко контактируют с другими племенами. Как сообщили коренные народы Южной Америки, племя строит большие хижины, кладет черепа животных на шесты — возможно, это связано с религиозными обрядами.