В Дзержинском состоялась «Ярмарка вакансий»

12 октября во дворце культуры «Энергетик» городского округа Дзержинский собрались представители 16 городских предприятий и организаций, которые предложили жителям места для трудоустройства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этот день было предложено 865 вакансий разных сфер деятельности. Участвующие в ярмарке предприятия, расположенные в городской черте, заинтересованы в новых кадрах и специалистах среди дзержинцев. По мнению работодателей, сокращается риск опоздания, а, следовательно, и на производстве не будет задержек.

«Наши предприятия всегда с удовольствием участвуют в ярмарках вакансий. Проводим мы их два раза в год — весной, ко Дню труда, а также осенью. Для наших жителей — это возможность подыскать себе достойную работу, а для городских предприятий — новых специалистов», — рассказала начальник отдела управления экономического развития городской администрации Татьяна Сычева.

Ярмарка вакансий — это отличная возможность познакомиться с потенциальными работодателями, узнать о деятельности предприятия и подобрать для себя подходящее место работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.