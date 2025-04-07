В Дзержинском прошла XXV конференция «Дети исследуют мир»

Ребята представили 80 исследовательских проектов. Лингвистика, история, физика, математика, химия, биология и медицина — современных школьников интересуют все сферы жизни и науки. Причем многие подростки смотрят на науку с практической точки зрения. Так, учащийся МБОУ «Лицей № 6 „Парус“ г. Дзержинский своими руками собрал робота, который убирает пляжи. Как признался начинающий конструктор Дмитрий Ж., тему для изобретения ему подсказал ежегодный отдых в деревне. На берегу водоема, где он вместе с родителями любит проводить летние дни, приезжие оставляли много мусора. Позаботиться о чистоте береговой линии поможет робот — уборщик мусора. Испытания собранного агрегата Дмитрий провел на Дзержинском карьере. Уже было успешно очищено 10 кв. м пляжа.

Ученик МБОУ «Лицей № 3» Ярослав С. летом 2024 года вместе со своей семьей в качестве волонтера побывал в археологической экспедиции. О своих находках он с увлечением рассказал на конференции. Ребята из МБОУ «Гимназия № 5» увлекаются химией. Они создали медицинскую маску, основу которой составляет растворимый флизелин. Их старшие товарищи в домашних условиях изготовили пластик, который, в отличие от заполонивших рынок полиэтиленовых пакетов, быстро разлагается без вреда для природы.

Представленные проекты оценивали члены жюри — кандидаты наук, доценты, сотрудники ведущих вузов страны. Завершилась конференция итоговым заседанием, где были подведены итоги работы секций и прошла церемония вручения грамот победителям, призёрам и участникам мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.