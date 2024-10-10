В Дзержинском прошла встреча выездная администрация

Во дворе дома № 20 по улице Угрешская в Дзержинском 8 октября местные жители встретились с заместителем главы городского округа Дзержинский Александром Проворовым, представителями управляющей компании, обслуживающей МКД, представителями ТСЖ и профильных служб администрации городского округа Дзержинский. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Жителей дома волнуют вопросы, связанные с обслуживанием МКД, в частности большое скопление насекомых в 7 подъезде, вызванное недобросовестным содержанием внутриквартирного помещения одного из жильцов, установка антенны сотовой связи на кровли МКД в районе 5 подъезда, проведение благоустройства дворовой территории после реконструкции детской площадки.

В рамках встречи представителю ТСЖ были даны поручения на проведение дополнительной дератизации мест общего пользования МКД от насекомых.

Также в ходе обсуждения было приято решение о создании инициативной группы от МКД для проведения дополнительного общего собрания собственников и изучения документации на разрешение установки антенны сотовой связи на кровли МКД совместно с представителями ТСЖ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.