В Дзержинском прошла встреча с жителями округа

В Дзержинском Московской области прошла встреча с жителями в формате «выездной администрации», сообщили в пресс-службе округа.

Представители горокруга и горожане пообщались на площадке гимназии № 4. Большинство вопросов были адресованы представителям городского управления жилищно-коммунального хозяйства.

Жительница дома № 6 пл. Дмитрия Донского пожаловалась на периодическое подтопление подвала и попросила обратить внимание на проблемы с электропроводкой. В одном из домов по улице Лермонтова зимой в ходе очистки кровли от снега и льда был сломан козырек подъезда. Управляющая компания пока не выполнила свои обещания его восстановить.

Также жителей города интересовали вопросы установок фото-элементов на придомовых территориях, датчиков движения в подъездах. Представителям здравоохранения задали вопросы о кадрах в ГБУЗ МО «Дзержинская».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.