В Дзержинском прошла экологическая акция «Вода России»

Участниками большой экологической акции в рамках федерального проекта «Вода России», которая 17 мая прошла в Дзержинском, стали местные эко-активисты, горожане разных возрастов и общественники. Привели в порядок береговую линию, было собрано 12 куб. м мусора, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Особое внимание привлекла специализированная техника: труксор, многофункциональная самоходная установка класса амфибия с широким набором навесного оборудования. Она позволяет работать с тремя видами насадок: для сбора топляка; для удаления тины (особенно это актуально летом, когда вода цветет); для удаления камыша (она срезает его под корень). С помощью специализированной техники убрали топляк.

Службы ЖКХ предоставили инвентарь для уборки. Каждый участник мог обменять эко-рубли на питьевую воду и различные сувениры.

Специалистами экологической лаборатории был осуществлен отбор проб воды в карьере и проведен анализ воздуха. По заявлению инженера лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» взятые пробы воды на Дзержинском карьере в пределах находятся в пределах нормы.

Погода в день проведения акции выдалась солнечной и по-летнему теплой. Организаторы постарались сделать акцию не только полезной, но и интересной для подрастающего поколения горожан. Ребята (6+) участвовали в спортивных активностях, конкурсах, анимации. Для тех, у кого на свежем воздухе разыгрался аппетит, были предложены свежеиспеченные панкейки и вкусный, горячий чай.

В июне планируется привести в порядок верхний пруд в Дзержинском. В ходе работ на этом водном объекте, по просьбе жителей, сохранят кувшинки, а также старательно обойдут уток.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.