Несколько десятков человек пришли в МЦ «Лидер», чтобы стать участником этой благородной акции. Среди них — представители городских предприятий и учреждений, жители города, сотрудники городской администрации. Глава города Андроник Пак отметил, что не мог пропустить эту акцию и поблагодарил всех, кто участвовал сегодня в сдаче крови.

«Уверен, что подобные инициативы способствуют развитию культуры безвозмездного донорства и привлечения жителей к этому важному делу», — сказал Андроник Эдуардович.

По словам врача-трансфузиолога выездного отдела Московской областной клиники крови Светланы Кошелевой, старт акции в этот день был назначен на 9 утра, но уже до назначенного часа стали приходить желающие сдать кровь. Каждый донор сначала прошел регистрацию и соответствующее обследование. Затем легкий завтрак — горячий чай и печенье, которые передвижная бригада привозит с собой. Затем начиналась процедура сдачи крови. За три часа было собрано более тринадцати литров крови.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы в сфере здравоохранения. Он подчеркнул, что сегодня главные врачи, руководители отделений имеют возможность прямой связи с министром здравоохранения области, а также представителями власти.

По его словам, постоянный диалог помогает решать проблемы и слышать новые инициативы, чтобы система здравоохранения работала более эффективно.