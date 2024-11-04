В Дзержинском прошел праздничный флешмоб

сегодня в 19:28

В честь Дня народного единства у памятника Дмитрию Донскому в городском округе Дзержинский прошел праздничный флешмоб. Участие в этом ярком мероприятии приняли городские активисты, ребята студии современного танца SТАЯ, творческих коллективов дворца культуры «Вертикаль», молодежного центра «Лидер», представители местного отделения регионального движения «Волонтеры Подмосковья», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Российский триколор гордо развивался в руках юных дзержинцев под патриотическую песню. Этот яркий предпраздничный флешмоб привлек внимание горожан. Водители общественного транспорта, проезжавшего около площади, замедляли ход автобусов и гудками приветствовали участников.

Патриотический флешмоб дал символический старт праздничным мероприятиям, которые запланированы в городе в эти выходные дни: книжные выставки, туристический мастер-класс, праздничный концерт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей всей РФ с Днем народного единства. России приходится проходить через многие испытания. Однако жители Московской области и других регионов объединяются, чтобы защищать интересы страны, отметил губернатор.

«Желаю всем жителям Московской области и нашей большой страны благополучия и процветания», — подчеркнул губернатор.