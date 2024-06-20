В Дзержинском продолжается комплексное благоустройство дворовых территорий

Ход работ на дворовой территории на улице Лесная, 19, 19а, 17 проверил глава городского округа Дзержинский Андроник Пак. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ремонтные работы включают замену 2,5 тыс. кв. м. асфальтного бетонного покрытия на проезжей части и 435 кв. м. тротуаров. Также идет замена бордюрного камня, установка пандусов — съездов для колясок и маломобильных граждан. По просьбе жителей домов расширили парковочное пространство. Как сообщил на своей странице в соцсети Андроник Пак, работы идут согласно графику, будут закончены до конца месяца.

Ранее управление ЖКХ и транспорта администрации г. о. Дзержинский информировало, что начались работы по демонтажу бортового камня на ул. Угрешская, 6 и Шама, 7.

На прошлой неделе был полностью завершен капитальный ремонт асфальтового покрытия дворовой территории по адресам: ул. Томилинская, дома: 18,19,19а, 20 и ул. Лесная, дом 22.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.