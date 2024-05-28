В Дзержинском приступают к реконструкции стадиона «Орбита», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Реконструкция стадиона «Орбита» будет осуществляться по типовому проекту, который уже отлично себя зарекомендовал в Подмосковье.

В плане работ: замена футбольного поля с натуральным покрытием на искусственное; обустройство четырех беговые дорожек, а также работы по полной модернизации освещения и установке двух модулей трибун по 250 мест каждая.

В спорткомплексе появятся два спортивных ядра для игры в баскетбол, волейбол, бадминтон и мини-футбол, для спортсменов предусмотрены теплые модульные раздевалки и скамейки с навесами для запасных игроков.

Все работы планируется завершить в октябре 2024 года.

Уверен, что по итогам выполненных работ наш город получит современное пространство для занятий спортом и проведения досуга.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.