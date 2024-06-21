В Дзержинском презентовали четвертый выпуск «Ветеранского альбома»

В преддверии Дня памяти и скорби в Центральной городской библиотеке Дзержинского вспомнили местных героев Великой Отечественной войны и тружеников тыла, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Лекцию и презентацию четырех книг из серии «Победители. Ветеранский альбом городского округа Дзержинский Московской области» провела руководитель Литературного объединения «Угреша», член союза писателей России Елена Егорова.

В качестве слушателей были приглашены ребята из центра дневного пребывания и отряд из летнего городского лагеря «Солнышко» и ребята из центра дневного пребывания на базе Центральной библиотеки.

В судьбах наших героев-земляков отразилась история нашей Родины. Очень трогательно Елена Николаевна прочитала ребятам свой рассказ «Подвиг Рекса» о том, как 22 июня 1941 года служебная собака ценой своей жизни спасла женщину. Ребята прониклись рассказом о войне, потому что в каждой семье тоже есть герои войны, которыми они гордятся.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.