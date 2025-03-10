В Дзержинском отметили 8 марта праздничным концертом

В международный женский день 8 марта дзержинские участники местного отделения Всероссийского движения «Волонтеры Победы» поздравили с весенним праздником ветерана Великой Отечественной войны легендарную жительницу города Адельфину Михайловну Мазятову, сообщает пресс-служба администрации округа.

Волонтеры пожелали дорогому ветерану здоровья, счастья, долгих лет жизни, чтобы каждый новый день приносил радость и тепло. Адельфина Михайловна поблагодарила молодежный десант за поздравления, поделилась с ними историями о военных годах и фотографиями.

Накануне ребята из местного отделения регионального движения «Волонтеры Подмосковья» навестили и поздравили с праздником 8 Марта жен, матерей и сестер своих земляков, чьи мужья, сыновья и братья сейчас несут службу в зоне СВО.

Для всех жителей Дзержинского, особенно для жительниц, музыкальным весенним подарком стал концерт «Ласковый март», который прошел 7 марта во дворце культуры «Энергетик» (6+). В программе были выступления ярких, молодых участников кавер-групп «Васаби» и «G&B», хореографического ансамбля «Жар-Птица». Со сцены прозвучали музыкальные композиции в исполнении сольных артистов.

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